Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:58, 7 мая 2024Силовые структуры

ФСБ задержала завербованного Украиной сотрудника МЧС

В Херсонской области ФСБ задержала завербованного Украиной сотрудника МЧС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали работника регионального МЧС, которого завербовала Украина. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

По версии следствия, военная разведка Украины завербовала задержанного в июле 2022 года. По их заданию мужчина хранил у себя дома в селе Каиры самодельные взрывные устройства. В будущем он планировал использовать их для диверсий на территории региона.

Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ выявили украинского шпиона, который следил за российскими военными.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

      На Украине начали продавать маски девушек для защиты от вручения повесток

      НАСА назвало сроки следующей попытки запуска Starliner с экипажем

      Цыгане ради денег прикинулись украинцами

      Онколог объяснил опасность татуировок

      В сети высмеяли образ тучной рэперши Lizzo со словами «как коричневый пакет»

      Американскую правозащитную организацию Freedom House признали нежелательной

      Женщина бросила ребенка на съедение крокодилам

      Захарова заявила о готовности России ударить по объектам Британии

      Напавший на университет Бекмансуров подал апелляцию об отмене пожизненного срока

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше