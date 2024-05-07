В Херсонской области ФСБ задержала завербованного Украиной сотрудника МЧС

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали работника регионального МЧС, которого завербовала Украина. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

По версии следствия, военная разведка Украины завербовала задержанного в июле 2022 года. По их заданию мужчина хранил у себя дома в селе Каиры самодельные взрывные устройства. В будущем он планировал использовать их для диверсий на территории региона.

Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ выявили украинского шпиона, который следил за российскими военными.