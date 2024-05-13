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07:48, 13 мая 2024Россия

Жительница обрушившегося в Белгороде подъезда дома рассказала о разрушении

Жительница обрушившегося в Белгороде подъезда: там вообще ничего не осталось

Фото: Global Look Press

Жительница подъезда дома в Белгороде на улице Щорса, который оказался полностью разрушен в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала о последствиях случившегося. Ее слова приводят «Известия».

«Это как раз наш стояк — там однокомнатные и двухкомнатные квартиры — он полностью разрушен. Там вообще ничего не осталось», — сказала женщина.

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Жительница добавила, что сейчас она не может связаться со своей соседкой и ее дочкой, которые жили в общем тамбуре. Сама россиянка чудом выжила, так как за час до происшествия вышла из дома для написания постов для своего Telegram-канала.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» в воскресенье, 12 мая. Пострадали, по последним данным, 20 человек, еще 15 жителей дома спасти не удалось.

На месте обрушения подъезда дома завершили поисковые работы, спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек. Об атаке доложили президенту России Владимиру Путину. Глава государства дал необходимые поручения губернатору Вячеславу Гладкову и главе МЧС Александру Куренкову.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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