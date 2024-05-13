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07:38, 13 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе российских военных по аэродрому в Миргороде

Подпольщик Лебедев: РФ атаковала аэродром Миргорода, откуда ударили по Белгороду

Фото: РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области Украины, откуда атаковали Белгород. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев уточнил, что Россия дважды атаковала Миргород: первый удар зафиксировали в 20:40 12 мая, он пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города. «Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной», — отметил он.

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      Марина Совина
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