Стало известно об ударе российских военных по аэродрому в Миргороде

Подпольщик Лебедев: РФ атаковала аэродром Миргорода, откуда ударили по Белгороду

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области Украины, откуда атаковали Белгород. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев уточнил, что Россия дважды атаковала Миргород: первый удар зафиксировали в 20:40 12 мая, он пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города. «Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной», — отметил он.