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07:23, 13 мая 2024Экономика

Ряду россиян начнут инденксировать пенсии дважды

Депутат Бессараб: пенсии неработающих пенсионеров индексируют дважды с 2025 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России начнут индексироваться с 2025 года два раза в год. Ее слова приводит РИА Новости.

Бессараб уточнила, что пенсии для неработающих пенсионеров начнут индексировать с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля. При этом социальные выплаты по-прежнему будут повышаться с 1 апреля.

«Всего в России 43 миллиона получателей всех видов пенсий», — заключила депутат.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Соцфонда написала об увеличении пенсий по старости работающих россиян на 13 процентов по итогам 2023 года — с 15,9 тысячи до 17,9 тысячи рублей. В свою очередь, выплаты нетрудоустроенных граждан за этот период времени выросли на 8 процентов — с 21,8 тысячи до 23,5 тысячи.

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      Марина Совина
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