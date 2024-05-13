В России оценили возможность возобновления переговоров с Украиной

Чижов назвал преждевременным возобновление переговоров с Украиной в Стамбуле

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов прокомментировал возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.

Чижов оценил возможность возобновления переговоров с Украиной и назвал это преждевременным. «О чем? Прежде чем говорить о каких-то сроках, надо определить - с кем и о чем», — подчеркнул он.

Ранее Чижов назвал условие для переговоров России и Украины. По его словам, Москва готова обсуждать только реализацию целей специальной военной операции (СВО). До этого сенатор посчитал фикцией переговоры по Украине без участия России.