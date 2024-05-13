Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:45, 13 мая 2024Россия

В России оценили возможность возобновления переговоров с Украиной

Чижов назвал преждевременным возобновление переговоров с Украиной в Стамбуле
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов прокомментировал возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.

Чижов оценил возможность возобновления переговоров с Украиной и назвал это преждевременным. «О чем? Прежде чем говорить о каких-то сроках, надо определить - с кем и о чем», — подчеркнул он.

Ранее Чижов назвал условие для переговоров России и Украины. По его словам, Москва готова обсуждать только реализацию целей специальной военной операции (СВО). До этого сенатор посчитал фикцией переговоры по Украине без участия России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в работе на разведку Украины. Это уже третий случай в регионе с конца апреля

      На Байкале произошло мощное землетрясение

      Жительница обрушившегося в Белгороде подъезда дома рассказала о разрушении

      В России оценили возможность возобновления переговоров с Украиной

      Стало известно об ударе российских военных по аэродрому в Миргороде

      Российский военный похитил ювелирные изделия у подруги и получил 7 лет колонии

      Краснов раскритиковал Канаду за санкции против Генпрокуратуры

      Ряду россиян начнут инденксировать пенсии дважды

      ФСБ перехватила 312 беспилотников ВСУ над ДНР за последнюю неделю

      Новость об отставке Шойгу попала на обложки западных СМИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше