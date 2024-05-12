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06:23, 12 мая 2024Россия

Переговоры по Украине без участия России назвали фикцией

Сенатор Чижов назвал фикцией переговоры по Украине без участия России
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов прокомментировал возможность проведения переговоров по конфликту на Украине без участия России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сенатор напомнил, что в июне Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине, которую он назвал «некой посиделкой». Он предположил, что больше половины возможных участников не хотят ехать на мероприятие, «а если поедет — то без энтузиазма».

«Какие могут быть конференции по Украине без России? Даже если нас пригласят, мы не поедем. О чем говорить? Это все фикция», — отметил Чижов.

Международная мирная конференции по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не будет принимать участие в саммите, посвященном рассмотрению «формулы мира».

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      Марина Совина
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