Переговоры по Украине без участия России назвали фикцией

Сенатор Чижов назвал фикцией переговоры по Украине без участия России

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов прокомментировал возможность проведения переговоров по конфликту на Украине без участия России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сенатор напомнил, что в июне Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине, которую он назвал «некой посиделкой». Он предположил, что больше половины возможных участников не хотят ехать на мероприятие, «а если поедет — то без энтузиазма».

«Какие могут быть конференции по Украине без России? Даже если нас пригласят, мы не поедем. О чем говорить? Это все фикция», — отметил Чижов.

Международная мирная конференции по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не будет принимать участие в саммите, посвященном рассмотрению «формулы мира».

