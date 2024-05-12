Сенатор назвал условие для переговоров России и Украины

Сенатор Чижов заявил о готовности России к переговорам с Украиной по целям СВО

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил, что Россия всегда готова к переговорам с Украиной. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Чижов назвал условие для переговоров России и Украины и подчеркнул, что у Москвы есть готовность обсуждать только реализацию целей специальной военной операции (СВО).

«Вот когда противная сторона будет готова говорить об этом, в чем я сильно сомневаюсь, при нынешнем киевском режиме, который себя полностью дискредитировал, если мягко выражаться, — тогда и поговорим», — отметил он.

Ранее Чижов назвал фикцией переговоры по Украине без участия России. «Какие могут быть конференции по Украине без России? Даже если нас пригласят, мы не поедем», — отметил он.