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13:33, 5 апреля 2023Наука и техника

Американские корпорации объединились для создания самолета «судного дня»

Корпорации Northrop, Lockheed и Raytheon объединились для создания самолета «судного дня»

Фото: Beawiharta / Reuters

Крупнейшие американские военно-промышленные корпорации Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon объединились для того, чтобы принять участие в тендере на создание самолета «судного дня». Об этом пишет Defense News.

Ожидается, что E-XX заменят парк из 16 командно-штабных самолетов E-6B Mercury, находящихся в распоряжении Военно-морских сил (ВМС) США. Издание напоминает, что эти самолеты должны обеспечивать, в частности, управление и связь морской компоненты стратегических сил Соединенных Штатов на случай ядерной войны.

Основой для создания нового самолета должен послужить Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Системы связи для E-XX предоставит Raytheon. Компания Northrop займется интеграцией систем вооружения и управления.

В апреле прошлого года Lockheed Martin впервые представила концепцию нового самолета управления и связи EC-130J Take Charge And Move Out (TACAMO) — самолета «судного дня», предназначенного для управления подводными лодками с баллистическими ракетами.

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Иван Потапов
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