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00:16, 31 мая 2024Мир

Премьер Венгрии задумался об угрозе для жизни после покушения на Фицо

Премьер Венгрии Орбан задумался об угрозе для жизни после покушения на Фицо
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что начал задумываться об угрозе для жизни после покушения на словацкого коллегу Роберта Фицо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир чешского телеканала XTV.

По его словам, он размышлял о том, стояла ли за покушением на Фицо организация или нападавший был одиночкой. Орбан уверен: если бы это была организация, то выступающие за мир политики оказались бы в большей опасности.

«Я обычно не думал об этом. В последний раз, когда стреляли в Роберта Фицо, я подумал о себе, что я последую за моим другом Фицо», — подчеркнул он.

15 мая Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова.

Стрелявшего в него писателя Юрая Цинтулу отправили в СИЗО.

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      Марина Совина
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