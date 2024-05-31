Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:45, 31 мая 2024Россия

Власти скорректировали работу в школе после досмотра выпускниц до трусов

В Воронеже скорректировали работу в школе после досмотра выпускниц до трусов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Воронеже скорректировали работу в школе №62 после скандала с досмотром выпускниц до трусов в день Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявили в мэрии российского города, передает РИА Новости.

Власти пояснили, что в образовательном учреждении пересмотрели расстановку сотрудников на входе. Кроме того, проверили рамку металлоискателя и провели инструктажи для всех задействованных специалистов.

По словам представителей воронежской мэрии, теперь в школе будет «чуть удобнее». В ближайшие дни там снова проведут ЕГЭ, подчеркнули в администрации.

Материалы по теме:
«Заставляли снимать лифчики и даже трусики» Школьниц вынудили снять белье при досмотре на ЕГЭ. Кто виноват в скандале?
«Заставляли снимать лифчики и даже трусики»Школьниц вынудили снять белье при досмотре на ЕГЭ. Кто виноват в скандале?
29 мая 2024
«Он помог остановить развал страны» ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
«Он помог остановить развал страны»ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
21 марта 2024
«Зачем быть хорошим учителем?» В России заговорили о школьной реформе. На что жалуются педагоги, школьники и родители?
«Зачем быть хорошим учителем?»В России заговорили о школьной реформе. На что жалуются педагоги, школьники и родители?
30 октября 2023

До этого сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил одному из комитетов наблюдать за организацией ЕГЭ в России.

О том, что воронежских школьниц заставили раздеваться перед ЕГЭ по русскому языку, стало известно 28 мая. Мать одной из выпускниц рассказала, что девочек заставляли снимать нижнее белье, пирсинг и металлические детали с одежды, чтобы пройти через рамки металлоискателя. Помимо этого, дети с брекетами были вынуждены ждать около часа, чтобы попасть на экзамен, а одну из девочек трогали за грудь. В Минобразования российского региона сочли этичным требование к школьницам снять белье.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Министр обороны обозначил протяженность отступления ВСУ в Харьковской области

      53-летняя ведущая показала фигуру в мокром платье с откровенным декольте

      Оценено влияние изменения климата на детей

      Белоусов заявил о попытке ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Госдуме посчитали избыточной меру об удаленке для беременных

      Белоусов раскрыл потери ВСУ за месяц

      Участница известного шоу о выживании рассказала об опасном укусе на съемках

      В России признали обвал рынка стартапов

      В ЕС назвали сроки получения Украиной первого транша средств от активов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше