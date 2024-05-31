Власти скорректировали работу в школе после досмотра выпускниц до трусов

В Воронеже скорректировали работу в школе после досмотра выпускниц до трусов

В Воронеже скорректировали работу в школе №62 после скандала с досмотром выпускниц до трусов в день Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявили в мэрии российского города, передает РИА Новости.

Власти пояснили, что в образовательном учреждении пересмотрели расстановку сотрудников на входе. Кроме того, проверили рамку металлоискателя и провели инструктажи для всех задействованных специалистов.

По словам представителей воронежской мэрии, теперь в школе будет «чуть удобнее». В ближайшие дни там снова проведут ЕГЭ, подчеркнули в администрации.

До этого сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил одному из комитетов наблюдать за организацией ЕГЭ в России.

О том, что воронежских школьниц заставили раздеваться перед ЕГЭ по русскому языку, стало известно 28 мая. Мать одной из выпускниц рассказала, что девочек заставляли снимать нижнее белье, пирсинг и металлические детали с одежды, чтобы пройти через рамки металлоискателя. Помимо этого, дети с брекетами были вынуждены ждать около часа, чтобы попасть на экзамен, а одну из девочек трогали за грудь. В Минобразования российского региона сочли этичным требование к школьницам снять белье.