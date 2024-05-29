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15:20, 29 мая 2024Россия

Володин дал поручение после скандала с досмотром школьниц до трусов перед ЕГЭ

Лантратова: Володин поручил комитету Госдумы наблюдать за организацией ЕГЭ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

После скандала в Воронеже, где перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы на досмотре, спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова, передает РИА Новости.

«Действительно, спикер Госдумы заявил, что ответственность за организацию ЕГЭ лежит на нашем комитете и на каждом из нас лично, и поручил комитету мониторить ситуацию», — сказала Лантратова.

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По ее словам, комитет после скандала проведет совещание с регионами, чтобы на местах люди не допускали перегибов во время проведения ЕГЭ. Кроме того, ситуацию обсудят с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым.

О том, что воронежских школьниц заставили раздеваться перед ЕГЭ по русскому языку, стало известно 28 мая. Мать одной из выпускниц рассказала, что девочек заставляли снимать нижнее белье, пирсинг и металлические детали с одежды, чтобы пройти через рамки металлоискателя. Помимо этого, дети с брекетами были вынуждены ждать около часа, чтобы попасть на экзамен, а одну из девочек трогали за грудь. В Минобразования российского региона сочли этичным требование к школьницам снять белье перед ЕГЭ.

Впоследствии стало известно, что Вячеслав Володин задаст премьер-министру Михаилу Мишустину вопрос о ситуации. К делу подключились прокуратура и Следственный комитет. В Госдуме, в свою очередь, потребовали провести проверку после досмотра школьниц в Воронеже. Глава Комитета по защите семьи Нина Останина назвала подобные действия недопустимыми и не исключила, что вопрос может быть поднят на одном из заседаний нижней палаты.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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