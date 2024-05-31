Женщина за сутки собрала 19 миллионов рублей для вынужденного работать ветерана

Бывшая телеведущая собрала $200 тыс. для вынужденного работать ветерана ВВС

В США бывшая ведущая новостей за сутки собрала 200 тысяч долларов (19,7 миллиона рублей) для вынужденного работать 90-летнего ветерана из штата Луизиана. Об этом сообщает WWL-TV.

Карен Свенсен, которая ранее работала ведущей новостей в Новом Орлеане, случайно встретила Диллона Маккормика на парковке перед супермаркетом. Женщину удивило, что очень пожилой человек собирает тележки, оставленные покупателями, на 30-градусной жаре.

Бывшая телеведущая спросила Маккормика, почему он этим занимается. Мужчина ответил, что для выживания ему нужно около 2,5 тысячи долларов в месяц (224 тысячи рублей), однако от властей он получает вдвое меньше. Поэтому ему пришлось устроиться на тяжелую работу. Выяснилось также, что мужчина родился в 1933 году и служил в ВВС США.

Женщина сразу же создала страницу Маккормика на краудфандинговой платформе GoFundMe, подключила бывших коллег и за 24 часа собрала сумму, равную двухлетнему заработку ветерана.

Мужчина поблагодарил своих благодетелей. «Я думаю, это замечательно. В моем возрасте это настоящее чудо», — сказал Маккормик. Неизвестно, ушел ли он с работы, однако Свенсен заявила, что по крайней мере он может сделать это в любой момент.

Ранее в США учащиеся из штата Род-Айленд собрали 15 тысяч долларов, чтобы помочь охраннику своего колледжа поехать в Нигерию. Студенты подружились с охранником и вскоре узнали, что он не был на родине и не видел семью уже 11 лет.