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09:07, 31 мая 2024Россия

Звуки сирен в атакованном беспилотниками Татарстане попали на видео

Звуки сирен в атакованной беспилотниками Казани попали на видео

Звуки сирен в атакованной беспилотниками Казани попали на видео. Соответствующие кадры из столицы Татарстана опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

На представленном видеоролике слышны громкие звуки сирен в Авиастроительном районе Казани.

Утром 31 мая в Татарстане объявили воздушную тревогу из-за беспилотников. Как выяснил Telegram-канал Baza, один из дронов сбили в Атнинском районе. По словам очевидцев, он направлялся в сторону завода «Оргсинтез».

Местные средства массовой информации утверждали, что всех работников предприятия успели эвакуировать. Сведений о пострадавших не поступало.

23 мая стало известно, что в Татарстане сбили украинский беспилотник. Тогда уничтоженное устройство оказалось переделанным в дрон легкомоторным самолетом «Летучая лисица».

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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