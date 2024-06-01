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15:45, 1 июня 2024Культура

Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что могила артистки расположена рядом с могилами актрисы Нины Руслановой и актера Николая Сличенко.

Прощание с Заворотнюк прошло в Покровском монастыре. На церемонии присутствовали муж артистки Петр Чернышев, ее дети Анна и Майкл. Проститься с ней также пришли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, фигуристы Илья Авербух, Роман Костомаров и Оксана Домнина, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет в четверг, 30 мая. С 2019 года она боролась с глиобластомой, или раком головного мозга.

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      Варвара Кошечкина
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