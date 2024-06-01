Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
Сегодня
22:25 (Мск)
Лоренцо Музетти
Ролан Гаррос (м)
Нао Хибино
Завтра
15:00 (Мск)
Мирра Андреева
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Томаш Махач
1:3
Завершен
Даниил Медведев
Ролан Гаррос (м)
Акрон
1:2
Завершен
Урал
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Боруссия Д
0:0
1-й тайм
live
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Финал
21:38, 1 июня 2024Спорт

Анонсировано проведение вторых Игр Будущего

Вторые Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Объявлены год и место проведения вторых Игр Будущего. Анонс опубликовал руководитель проекта Игорь Столяров в Telegram-канале.

«Теперь официально. Следующие Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2025 году», — написал Столяров.

Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В международном турнире была представлена 21 инновационная дисциплина, основанная на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды. Всего в России выступило более двух тысяч спортсменов из 107 стран.

В 2024 году в России также запланированы к проведению Игры БРИКС и Игры дружбы. Они должны пройти в Казани с 12 по 23 июня, а также в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер депутат Госдумы и исследователь Артур Чилингаров

      Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в российском регионе

      Сын Байдена задолжал бывшей жене миллионы по алиментам

      ЕК проверит число пользователей Telegram из ЕС

      Матвиенко отреагировала на смерть Чилингарова

      Анонсировано проведение вторых Игр Будущего

      На Западе рассказали о попытках украинцев сбежать из своей страны

      В Гагаузии заявили о колоссальном давлении со стороны Кишинева

      В Британии заявили о признаках сумасшествия у Зеленского

      Дочь Аскольда Запашного госпитализировали в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше