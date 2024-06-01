Анонсировано проведение вторых Игр Будущего

Вторые Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году

Объявлены год и место проведения вторых Игр Будущего. Анонс опубликовал руководитель проекта Игорь Столяров в Telegram-канале.

«Теперь официально. Следующие Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2025 году», — написал Столяров.

Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В международном турнире была представлена 21 инновационная дисциплина, основанная на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды. Всего в России выступило более двух тысяч спортсменов из 107 стран.

В 2024 году в России также запланированы к проведению Игры БРИКС и Игры дружбы. Они должны пройти в Казани с 12 по 23 июня, а также в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября соответственно.