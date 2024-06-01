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18:41, 1 июня 2024Наука и техника

На Солнце произошли две мощные вспышки

ИКИ ИСЗФ РАН: на Солнце произошли две мощные, но безопасные для Земли вспышки

Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Reuters

На Солнце произошли две мощные, но безопасные для Земли вспышки. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

По словам ученых, вспышки были мощными, но далекими от рекордных значений действующего солнечного цикла. Вспышки X уровня произвела область 3697. Обе вспышки — на нижней границе балла X, уточняется в сообщении.

Обе вспышки были короткими с быстрыми фазами роста и спада. Предполагается, что никаких последствий для Земли они не создадут. По словам ученых, «энергия в области 3697 не хочет заканчиваться, а сама область все ближе подбирается к линии Солнце — Земля.

Не исключено, что в активном центре 3697 на поверхности Солнца произойдут вспышки и на следующей неделе.

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      Вера Владзиевская
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