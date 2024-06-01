Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:37, 1 июня 2024Забота о себе

Названы неочевидные причины потери зрения

Профессор Ионов: накладные ресницы могут стать причиной потери зрения

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Накладные ресницы и чтение в транспорте могут стать причиной потери зрения, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Эти и другие неочевидные факторы, негативно сказывающиеся на здоровье глаз, эксперт назвал «Известиям».

По словам Ионова, чтение в транспорте — один из факторов, ухудшающих зрение. Когда глаза бегают по маленькому экрану, пытаются уловить мелкий шрифт, сфокусировать зрение во время движения, увеличивается нагрузка на сетчатку глаза.

Вредит остроте зрения и стресс, так как при выработке адреналина происходит спазм сосудов, объяснил Ионов. И чем больше в жизни человека стрессов, тем хуже у него зрение.

Зрение может ухудшиться с возрастом из-за образования в сосудах глаз холестериновых бляшек. Патологические изменения сосудов сетчатки — также частый спутник сахарного диабета, когда сосуды склерозируются на фоне высокого сахара в крови, который переходит в жиры. А жиры в виде бляшек оседают и забивают сосуды

Станислав Ионовдоктор медицинских наук

И напоследок эксперт предупредил, что поклонницы накладных ресниц также рискуют столкнуться с ухудшением зрения, так как химические вещества при попадании на роговицу способны вызвать покраснение, раздражение и спазм сосудов глаза.

Материалы по теме:
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021
«Перед глазами — мутное пятно» Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
«Перед глазами — мутное пятно»Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
13 апреля 2021

Ранее Станислав Ионов назвал главные причины облысения мужчин. И в первую очередь он назвал нарушение в гормональном фоне.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве началась церемония прощания со звездой «Моей прекрасной няни»

      Назван способ быстро накачать бицепс в домашних условиях

      Над Белгородом сработала система ПВО

      Названы неочевидные причины потери зрения

      В Германии призвали взять на учет 900 тысяч резервистов

      Россиянин с наркотиками два дня подряд попадался полицейским

      Лукашенко дал совет Пашиняну в день рождения

      Нетаньяху назвал условие продолжения конфликта в Газе

      Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

      Авербух поделился воспоминаниями о Заворотнюк на церемонии прощания с актрисой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше