Врач раскрыл главные причины облысения у мужчин

Профессор Ионов: выпадение волос связано со снижением уровня мужского гормона

Причины облысения у мужчин раскрыл в разговоре с «Известиями» профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. По его словам, алопеция связана в том числе со снижением уровня тестостерона.

«Облысению подвержены примерно 50-60 процентов мужчин. При естественной алопеции волосы начинают выпадать в 50 лет и позже: это связано с возрастным эндокринным дисбалансом и снижением уровня мужского гормона тестостерона, что вызывает падение уровня дигидротестостерона и нарушение процессов формирования волосяных фолликул», — объяснил эксперт. В этом случае фолликулы образуются в меньшем количестве или не образуются вовсе. Волосы выпадают чаще всего на затылке и в лобной части, добавил он.

Если мужчина начинает лысеть раньше, то речь может идти об андрогенной наследственной алопеции — когда из-за изменений в ряде генов возникает избыток тестостерона и дегидротестостерона. По словам Ионова, это ведет к нарушению окислительно-восстановительных процессов в волосяных фолликулах и далее — к выпадению волос.

Профессор также отметил, что начать терять волосы можно и в детстве. Например, иногда это происходит из-за перенесенных вирусов.

Причину выпадения волос могут выявить простейшие анализы. В связи с этим нужно обязательно обратиться к дерматологу или трихологу, заключил собеседник издания.

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