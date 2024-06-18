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15:53, 18 июня 2024Спорт

МОК установил дедлайн подачи заявок на Олимпиаду для россиян в нейтральном статусе

МОК объявил 20 июня последним днем подачи заявок для участия россиян в Олимпиаде
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) установил дедлайн подачи заявок на Олимпиаду для россиян в нейтральном статусе. Об этом «Матч ТВ» рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Посмотрим, что за бумажки нам прислал МОК. Завтра у нас исполком. Дедлайн 20 июня, сутки на принятие окончательного решения у нас будут», — сказал Мамиашвили.

По данным «Матч ТВ», представители Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) также получили письмо от МОК с уведомлением о том, что 20 июня — последний день подачи заявок для атлетов, которые получили нейтральный статус. Для его получения спортсменам необходимо было соблюсти целый ряд требований. В том числе не заявлять о поддержке СВО и не быть связанными с вооруженными силами или органами безопасности России.

Ранее МОК опубликовал список 14 россиян, допущенных к летним Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе. В списке присутствуют десять представителей спортивной борьбы, среди которых Шамиль Мамедов и Арслан Багаев, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов, а также Анжела Бладцева, которая представляет прыжки на батуте.

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      Илья Костин
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