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13:49, 15 июня 2024Спорт

МОК опубликовал имена 14 допущенных до Олимпиады россиян

Борцы Мамедов и Багаев попали в число 14 допущенных до Олимпиады россиян
Шамиль Мамедов и Гаджимурад Рашидов

Шамиль Мамедов и Гаджимурад Рашидов. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал имена первых 14 спортсменов из России, допущенных к летним Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В списке присутствуют 10 представителей спортивной борьбы, среди которых Шамиль Мамедов и Арслан Багаев, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов, а также Анжела Бладцева, которая представляет прыжки на батуте.

МОК уточнил, что спортсмены будут допущены к выступлению на соревнованиях, если примут индивидуальное приглашение и подпишут документ, в котором прописана необходимость соблюдать условия участия в Играх.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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