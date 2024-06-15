МОК опубликовал имена 14 допущенных до Олимпиады россиян

Борцы Мамедов и Багаев попали в число 14 допущенных до Олимпиады россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал имена первых 14 спортсменов из России, допущенных к летним Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В списке присутствуют 10 представителей спортивной борьбы, среди которых Шамиль Мамедов и Арслан Багаев, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов, а также Анжела Бладцева, которая представляет прыжки на батуте.

МОК уточнил, что спортсмены будут допущены к выступлению на соревнованиях, если примут индивидуальное приглашение и подпишут документ, в котором прописана необходимость соблюдать условия участия в Играх.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.