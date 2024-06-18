Трое россиян зашли в приграничную зону и подорвались на мине

Трое жителей Климовского района Брянской области зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности, и подорвались. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Он отметил, что двоих из них спасти не удалось. Третий мужчина получил ранения. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
«На месте происшествия работают оперативные службы», — написал Богомаз. Он призвал жителей Брянской области быть бдительными и не посещать территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности.
Ранее стало известно, что в Курской области автомобиль, внутри которого находилась семья из трех человек, подорвался на неизвестном устройстве.
Тогда отмечалось, что устройство лежало на трассе в пакете между селом Козино и поселком Крупец. В автомобиле, взорвавшемся в приграничье, сидел 15-летний подросток.