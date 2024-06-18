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15:41, 18 июня 2024Россия

Трое россиян зашли в приграничную зону и подорвались на мине

Богомаз: трое жителей Брянской области подорвались на мине в приграничной зоне

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Трое жителей Климовского района Брянской области зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности, и подорвались. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что двоих из них спасти не удалось. Третий мужчина получил ранения. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

«На месте происшествия работают оперативные службы», — написал Богомаз. Он призвал жителей Брянской области быть бдительными и не посещать территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности.

Ранее стало известно, что в Курской области автомобиль, внутри которого находилась семья из трех человек, подорвался на неизвестном устройстве.

Тогда отмечалось, что устройство лежало на трассе в пакете между селом Козино и поселком Крупец. В автомобиле, взорвавшемся в приграничье, сидел 15-летний подросток.

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      Анна Щербакова
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