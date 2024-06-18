Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищении 88 миллионов гривен

НАБУ: экс-главу ГМС заподозрили в хищении 88 миллионов гривен при реконструкции

Экс-главу Государственной миграционной службы (ГМС) Украины заподозрили в хищении 88 миллионов гривен (более 188 миллионов рублей). Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, в 2015 году ГМС получила административное здание для обустройства в нем центрального офиса. Тогда украинский бизнесмен, друживший с сотрудниками Государственной миграционной службы, организовал схему. В соответствии с ней он и группа чиновников завладевали бюджетными средствами, на протяжении нескольких лет оформляя «пустые» акты под видом выполнения реконструкции здания.

«Он (подозреваемый — прим. «Ленты.ру») является последним звеном вертикали экс-сотрудников ГМС, задействованных в реализации схемы», — уточнили в НАБУ.

Ранее стало известно, что экс-советника главы офиса президента Украины Андрея Смирнова заподозрили в незаконном обогащении на миллионы гривен. Против него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.