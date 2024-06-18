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15:58, 18 июня 2024Экономика

В России предложили пересмотреть налоги для иностранных IT-компаний

В Совфеде предложили изменить налогообложение иностранных IT-компаний в РФ

Фото: РИА Новости

В России предложили пересмотреть налоги для иностранных IT-компаний. Проект постановления о предложениях по федеральному бюджету на 2025-2027 годы обсудил бюджетный комитет Совета Федерации, с ним ознакомилось агентство РИА Новости.

Сенаторы попросили правительство проработать вопрос изменения и усовершенствования налогообложения для таких организаций в части обложения их налогом на прибыль, получаемую на территории РФ. Также в документе рассматривается вопрос о защите интересов добросовестных налогоплательщиков.

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Помимо этого, в Совфеде также предложили продлить пониженные ставки по налогу на прибыль после 1 января 2025 года для компаний, реализующих региональные инвестиционные проекты. Обсудить кабмину предложили и условия для применения федерального инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций в пользу структур, производящих товары для российского рынка.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 17 июня одобрил законопроект о повышении налога на прибыль бизнеса. Документ предполагает рост налога на прибыль организаций с 20 до 25 процентов. Планируется, что рассмотрение законопроекта Думой состоится 20 июня. Ожидаемые дополнительные поступления в бюджет от роста налога в 2025 году — около 1,6 триллиона рублей.

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