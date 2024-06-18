Назван срок стабилизации цен на жилье в России

Риелтор Зайцев: цены на жилье стабилизируются во второй половине 2024 года

Цены на жилье в России могут стабилизироваться во второй половине 2024 года после завершения массовой программы льготной ипотеки на новостройки. Такой срок назвал директор департамента продаж компании «Этажи» Сергей Зайцев, пишет РИА Новости.

По прогнозам риелтора, в 2024 году стоимость вторичных квартир не изменится, а новостройки могут подорожать на 8 процентов. Также на 24 процента могут вырасти цены на загородную недвижимость, а ставки аренды рискуют повыситься на 19 процентов.

«Сейчас рынку нужно будет время для адаптации под новые условия кредитования, поэтому динамика будет околонулевой. На вторичном рынке конкурировать за покупателя будут не снижением цены, а предоставлением дисконта, на первичном — рассрочками и субсидированием первоначального взноса. Цены же пока будут фиксироваться на занятых позициях. В долгосрочной же перспективе они продолжат расти на уровне инфляционных ожиданий», — ожидает Зайцев.

Ранее специалисты спрогнозировали, что квартиры на вторичном рынке в России начнут постепенно дешеветь. Однако резкого обвала цен ждать не стоит, они будут плавно снижаться — на 0,3-1 процент каждый месяц.