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15:51, 18 июня 2024Мир

Италия опровергла обсуждение ядерного оружия в НАТО

МИД Италии опроверг обсуждение темы ядерного оружия на заседаниях НАТО
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Страны-участницы НАТО ни на одном из заседаний альянса не обсуждали тему ядерного оружия. С соответствующим опровержением выступил глава МИД Италии Антонио Таяни, его цитирует ТАСС.

«Мы против его использования и против ядерной гонки вооружения», — сказал министр, добавив, что на заседаниях НАТО «никто не говорил о наращивании ядерного арсенала».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. По его словам, это будет «прямой сигнал противникам».

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      Виктория Кондратьева
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