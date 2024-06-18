Италия опровергла обсуждение ядерного оружия в НАТО

МИД Италии опроверг обсуждение темы ядерного оружия на заседаниях НАТО

Страны-участницы НАТО ни на одном из заседаний альянса не обсуждали тему ядерного оружия. С соответствующим опровержением выступил глава МИД Италии Антонио Таяни, его цитирует ТАСС.

«Мы против его использования и против ядерной гонки вооружения», — сказал министр, добавив, что на заседаниях НАТО «никто не говорил о наращивании ядерного арсенала».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. По его словам, это будет «прямой сигнал противникам».