Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Правительство Армении: Путин позвонил Пашиняну и поздравил его с днем рождения

Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Сообщается, что Пашинян поблагодарил Путина за поздравления и пожелания, а также за данное РЖД поручение помочь Армении в восстановлении участков железной дороги, разрушенных наводнением.

Ранее стало известно, что специалисты РЖД приступили к восстановлению железнодорожного полотна, которое пострадало в результате наводнения в Лорийской области, произошедшего 25-26 мая.

По словам пресс-секретаря заместителя председателя правительства России Андрея Матвеева, средства на ремонт путей выделила Россия, понимая важность железнодорожного сообщения для обеспечения необходимыми грузами народа Армении.