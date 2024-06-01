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12:28, 1 июня 2024Бывший СССР

Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Правительство Армении: Путин позвонил Пашиняну и поздравил его с днем рождения
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Сообщается, что Пашинян поблагодарил Путина за поздравления и пожелания, а также за данное РЖД поручение помочь Армении в восстановлении участков железной дороги, разрушенных наводнением.

Ранее стало известно, что специалисты РЖД приступили к восстановлению железнодорожного полотна, которое пострадало в результате наводнения в Лорийской области, произошедшего 25-26 мая.

По словам пресс-секретаря заместителя председателя правительства России Андрея Матвеева, средства на ремонт путей выделила Россия, понимая важность железнодорожного сообщения для обеспечения необходимыми грузами народа Армении.

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      Алевтина Запольская
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