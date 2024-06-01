Стала известная реакция Киева на удары по военным объектам в Харькове

Ганчев: украинские силовики вывозят из Харькова личные дела сотрудников и архивы

Украинские силовики вывозят из Харькова и некоторых регионов Харьковской области архивы и личные дела сотрудников. Об этом проинформировал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

«Насчет оттока властей я могу сказать, что и так из города Харькова и некоторых населенных пунктов уже этот отток произошел. Нам известно о том, что и некоторые силовые структуры свои архивы вывозят и дела личного состава западнее», — отметил он.

Ранее экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что заявлениям и роликам президента Украины Владимира Зеленского об обороне Киева верить нельзя.

Кроме того, ранее военный говорил, что украинские чиновники, которые заявляли о крепкой обороне и возведенных укреплениях в Харьковской области, поставили Зеленского в неловкое положение из-за провалов на фронте на фоне российского наступления.

Ранее Виталий Ганчев рассказал об успехе российских войск на харьковском направлении. По его словам, Вооруженные сил России выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам. А накануне, 31 мая, российская авиация нанесла удар и уничтожила переправу Вооруженных сил Украины в Купянском районе Харьковской области.

