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05:14, 1 июня 2024Бывший СССР

Экс-генерал ВСУ призвал не верить словам Зеленского про оборону Киева

Экс-генерал ВСУ Кривонос: заявлениям Зеленского об обороне Киева верить нельзя

Фото: Thomas Peter / Reuters

Заявлениям и роликам президента Украины Владимира Зеленского об обороне Киева верить нельзя. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«то касается мощных видео, мы такие же мощные видео смотрели и по Харькову, и слышали заявления Зеленского, что все будет хорошо, поэтому не верьте надписям на стенах и заборах, а смотрите, что за заборами», — призвал Кривонос.

Ранее экс-генерал говорил, что украинские чиновники, которые заявляли о крепкой обороне и возведенных укреплениях в Харьковской области, поставили Зеленского в неловкое положение из-за провалов на фронте на фоне российского наступления.

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      Марина Совина
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