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12:59, 31 мая 2024Бывший СССР

Российская авиация уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области

ВС России нанесли удар по переправе ВСУ в Купянском районе Харьковской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ

Российская авиация нанесла удар и уничтожила переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянском районе Харьковской области, сообщает ТАСС.

«Российская авиация нанесла ракетный удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области», —  рассказал агентству источник в российских силовых органах.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал об успехе российских войск на харьковском направлении. По его словам, Вооруженные сил России выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам.

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      Глеб Палехов
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