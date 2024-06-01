Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

ВМС Украины сообщили о поражении в одном из городов портовой инфраструктуры

Военно-морские силы (ВМС) Украины сообщили о повреждении портовой инфраструктуры в одном из городов. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает ТАСС.

ВМС сообщили, что портовая инфраструктура пострадала после нанесенного российского удара, не распространяясь о том, в каком именно городе произошло ЧП. В свою очередь мэр Одессы рассказал, что во время воздушной тревоги в городе произошел взрыв.

31 мая при ударе по морскому порту Одессы были поражены разведкорабль и катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).