Солдат ВСУ заявил, что им не дают рации из-за того, что украинцы сдаются в плен

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Черный заявил, что украинским солдатам не дают рации из-за того, что он сдаются в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам украинского военного, когда российская армия захватывает рацию ВСУ, то слышит украинцев и в этих случаях ВСУ надо полностью менять все каналы. Он выразил мнение о том, что солдатам не следует много знать, чтобы не выдавать информацию России.

Ранее сообщалось, что западные техники подготовки военнослужащих направлены на то, чтобы вызывать у бойцов удовольствие от убийства. Жуткие подробности подготовки солдат раскрыл побывавший на Украине подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэвид Гроссман