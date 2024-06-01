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21:32, 1 июня 2024Бывший СССР

В Гагаузии заявили о колоссальном давлении со стороны Кишинева

Первый замглавы Узун: Гагаузия находится под колоссальным давлением Кишинева

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik/РИА Новости

Гагаузская автономия Молдавии в последние годы находится под колоссальным давлением Кишинева. Об этом заявил первый заместитель главы региона Илья Узун в беседе с РИА Новости.

«Президент республики Майя Санду пытается нашего башкана (главу Гагаузии Евгению Гуцулприм. «Ленты.ру») опозорить, унизить, запугать через подконтрольные суды, прокуроров, следователей, пытается оторвать ее от работы, вызывая на суды в надежде, что она не будет успевать выполнять свои функциональные обязанности», — сказал Узун.

Чиновник отметил, что все 30 лет независимости Молдавии Гагаузия находится под давлением Кишинева. Однако в последние несколько лет влияние центральных властей стало беспрецедентным.

Ранее в Кишиневе прошли обыски у членов команды недавно вернувшегося из Москвы молдавского оппозиционного политика Илона Шора. Оппозиционеры имели отношение к недавно созданному блоку «Победа».

Позднее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул поддержала идею оппозиционного молдавского политика Илона Шора о проведении федерализации в республики.

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      Евгений Силаев
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