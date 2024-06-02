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11:08, 2 июня 2024Из жизни

102-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

102-летняя педагог Секели поддерживает себя в тонусе с помощью ежедневной ходьбы

Кадр: International SPA Association / YouTube

Общественный деятель, педагог и предпринимательница Дебора Секели, которой недавно исполнилось 102 года, раскрыла секрет долголетия. Соответствующее интервью появилось на сайте издания CNBC.

Жительница США рассказала, что поддерживает себя в тонусе с помощью ежедневной ходьбы. По ее словам, она не может лечь спать, если не пройдет хотя бы милю. «У меня есть подруга — католическая монахиня, которая любит гулять. Она появляется, и мы сразу идем», — рассказала женщина и добавила, что, когда была моложе, регулярно занималась пилатесом.

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При этом Секели придерживается особой диеты. Поскольку ее родители были пескетарианцами, то в ее рационе всегда преобладала растительная пища. Таким образом, женщина больше отдает предпочтение йогурту, бананам, цельнозерновым продуктам, салатам, рыбе и печеному картофелю.

Что касается саморазвития, собеседница издания регулярно посещает спектакли и оперы. Кроме того, она любит общаться с гостями своего спа-центра, соучредителем которого стала в 1940 году, и изучает иностранные языки. «Мой немецкий заржавел, но мой французский превосходен, потому что я много думаю на нем. И по-испански я говорю каждый день», — призналась она.

Ранее 106-летняя жительница США рассказала, что секрет ее долголетия состоит в отсутствии вредных привычек и водительских прав.

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      Мария Винар
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