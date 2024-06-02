Создателя читов для Call of Duty заставят выплатить миллионы долларов

IGN: суд взыскал с создателя читов для Call of Duty миллионы долларов

Американский суд постановил взыскать с нескольких создателей читов для Call of Duty миллионы долларов в пользу разработчика игры. Об этом сообщает издание IGN.

Окружной суд Центрального округа Калифорнии США удовлетворил ходатайство корпорации Activision о вынесении заочного решения по гражданскому делу против EngineOwning — крупного сервиса, который специализируется на создании читерского ПО для игр. В том числе, разработчики запускали программы, с помощью которых игрок в Call of Duty мог получать нечестное преимущество.

Суд постановил взыскать с EngineOwning 14 465 600 долларов в пользу Activision. Также принято решение о переходе права на доменное имя EngineOwning.to разработчикам Call of Duty и других игр. Кроме того, ответчика должны заставить оплатить судебные издержки в размере 292 тысяч долларов.

Неизвестно, удастся ли Activision получить какие-то деньги с нарушителей. Журналисты IGN заявили, что на момент написания заметки сайт EngineOwning продолжал работать и продавать читерское ПО, так как он зарегистрирован за пределами США. В Activision не смогли ответить на вопрос, как они будут получать положенные по суду деньги, однако заявили, что рейтинг замеченных в использовании читерского ПО аккаунтов будет сброшен.

В конце марта выяснилось, что студия Activision начала расследовать факты хакерской атаки на пользователей популярной игры Call of Duty. Судя по всему, вредоносное ПО распространяли через программы для читеров.