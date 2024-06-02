Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:11, 2 июня 2024Наука и техника

Создателя читов для Call of Duty заставят выплатить миллионы долларов

IGN: суд взыскал с создателя читов для Call of Duty миллионы долларов

Кадр: Call of Duty

Американский суд постановил взыскать с нескольких создателей читов для Call of Duty миллионы долларов в пользу разработчика игры. Об этом сообщает издание IGN.

Окружной суд Центрального округа Калифорнии США удовлетворил ходатайство корпорации Activision о вынесении заочного решения по гражданскому делу против EngineOwning — крупного сервиса, который специализируется на создании читерского ПО для игр. В том числе, разработчики запускали программы, с помощью которых игрок в Call of Duty мог получать нечестное преимущество.

Суд постановил взыскать с EngineOwning 14 465 600 долларов в пользу Activision. Также принято решение о переходе права на доменное имя EngineOwning.to разработчикам Call of Duty и других игр. Кроме того, ответчика должны заставить оплатить судебные издержки в размере 292 тысяч долларов.

Неизвестно, удастся ли Activision получить какие-то деньги с нарушителей. Журналисты IGN заявили, что на момент написания заметки сайт EngineOwning продолжал работать и продавать читерское ПО, так как он зарегистрирован за пределами США. В Activision не смогли ответить на вопрос, как они будут получать положенные по суду деньги, однако заявили, что рейтинг замеченных в использовании читерского ПО аккаунтов будет сброшен.

В конце марта выяснилось, что студия Activision начала расследовать факты хакерской атаки на пользователей популярной игры Call of Duty. Судя по всему, вредоносное ПО распространяли через программы для читеров.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров. Он много лет боролся с тяжелой болезнью

      Зеленский высказал опасения насчет политики Трампа по Украине

      Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

      Лавров прокомментировал смерть Чилингарова

      Британской разведке поручили искать российских шпионов

      Определились участники матча за Суперкубок УЕФА

      Шойгу высказался о смерти Чилингарова

      В США назвали Нетаньяху военным преступником

      ЦБ Венгрии порекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России

      Патриарх Кирилл отреагировал на смерть Чилингарова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше