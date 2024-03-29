Хакеры атаковали читеров в Call of Duty

TechCrunch: Activision начала расследование кражи паролей у игроков Call of Duty

Студия Activision начала расследовать факты хакерской атаки на пользователей популярной игры Call of Duty. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В компании пока не стали официально объявлять об этом, информацию раскрыл источник в студии. По его словам, в Activision отреагировали на сообщения о том, что у геймеров популярного шутера Call of Duty начали красть пароли и прочие данные.

Журналисты отметили, что хакеры атаковали читеров — игроков, которые нечестным образом добиваются преимущества в играх. По словам одного из распространителей читерского ПО под ником Zeebler, злоумышленники начали заражать сторонние программы, которые способны похитить пароли и получить доступ к кошелькам с криптовалютой. При этом свою причастность к атаке Zeebler опроверг.

Также Zeebler связался с TechCrunch и передал им базу якобы похищенных логинов и паролей геймеров. Журналисты смогли верифицировать раскрытую информацию. По словам специалистов, на данный момент нет оснований полагать, что обычные игроки, не пользующиеся чит-программами, могут быть атакованы хакерами.

В конце января стало известно, что компания Sony заблокировала использование сторонних геймпадов и прочих девайсов на приставках PlayStation 5. Журналисты издания The Verge предположили, что таким образом в компании борются с читерами.