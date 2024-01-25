Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:51, 25 января 2024Наука и техника

В PlayStation появилась защита от читеров

The Verge: Sony заблокировала сторонние контроллеры на PlayStation 5

Фото: Dennis Cortés / Unsplash

Компания Sony заблокировала использование сторонних геймпадов и прочих девайсов на приставках PlayStation 5 (PS5). Об этом сообщает издание The Verge.

На новые ограничения обратили внимание создатели контроллера Cronus Zen. По словам журналистов, девайс часто используют читеры — геймеры, которые добиваются преимущества в играх нечестным способом. Выяснилось, что после установки обновления 24.01-08.60.00 для PS5 контроллер Cronus Zen перестал подключаться к консоли Sony.

Авторы медиа предположили, что на PS5 появилась защита от читеров и неофициальных аксессуаров. Cronus Zen и другие подобные устройства позволяют получать преимущества в шутерах: снижать отдачу от оружия или улучшать функцию автоприцеливания. Журналисты The Verge обратились к Sony с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получили ответа.

В материале говорится, что крупные студии — Activision Blizzard, Ubisoft, Bungie, Epic Games — также начали преследовать и наказывать игроков, использующих стороннее ПО. Кроме того, в октябре 2023 года Microsoft ввела полный запрет на использование сторонних контроллеров вместе с приставкой Xbox.

Ранее компания PlayStation перечислила самые покупаемые и скачиваемые игры в 2023 году. В список вошли Hogwarts Legacy, Call of Duty: Modern Warfare III, Marvel’s Spider-Man 2, EA Sports FC 24 и прочие тайтлы.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте

      Назван ожидаемый рост экспорта СПГ из России

      Раскрыта реакция Мадонны на подавших на нее в суд фанатов

      Путин раскрыл студентам способ заработка денег

      Защита решила обжаловать приговор террористке Треповой

      Несколько российских регионов предупредили об опасных погодных аномалиях

      В России предложили выпускать зэков из тюрем для наведения порядка на улицах

      В PlayStation появилась защита от читеров

      Симоньян прокомментировала приговор Треповой

      Путин пообещал плавный переход на новую систему образования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше