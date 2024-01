Названы самые популярные игры на PlayStation

Hogwarts Legacy и EA Sports FC 24 стали самыми популярными играми на PS5

Компания PlayStation перечислила самые покупаемые и скачиваемые игры в 2023 году. Список опубликован в блоге платформы.

Самой востребованной игрой на приставке PlayStation 5 (PS5) в США и Канаде назвали Hogwarts Legacy. В топ-3 также попали Call of Duty: Modern Warfare III и Marvel’s Spider-Man 2. В Европе пользователи чаще приобретали EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy и Call of Duty: Modern Warfare III.

Наиболее популярными тайтлами на PlayStation 4 в Америке оказались Call of Duty: Modern Warfare III, Hogwarts Legacy и MLB The Show 23. В Европе — EA Sports FC 24, Minecraft и Red Dead Redemption 2.

Из бесплатных игр пользователи приставок по всему миру предпочитали Fortnite, Roblox и Call of Duty: Warzone. Наконец, в список самых востребованных игр на гарнитуре виртуальной реальности PS VR2 попали Pavlov, Beat Saber, Kayak VR: Mirage, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, The Dark Pictures: Switchback VR, Horizon Call of the Mountain, The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution и прочие тайтлы.

Ранее генеральный директор компании Sony Кеничиро Йошида рассказал, что Sony не хочет заменять живых геймдизайнеров нейросетями и роботами. Также Йошида заявил, что Sony и дальше будет портировать PlayStation-эксклюзивы на ПК.