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04:10, 21 мая 2024Россия

Раскрыты планы Запада на Зеленского после завершения его президентского срока

Смирнов: после 20 мая международное сообщество должно свергнуть Зеленского

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Международное сообщество должно свергнуть президента Украины Владимира Зеленского после завершения его президентского срока, которое произошло 20 мая. Такие планы Запада раскрыл председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что дальнейшее пребывание действующего украинского лидера у власти можно расценивать, как ее силовой захват.

«С сегодняшнего дня Зеленский официально утратил полномочия президента Украины. Его дальнейшее нахождение у власти является фактом силового захвата власти и признается уголовным преступлением во всех странах мира», — заявил эксперт. По его мнению, западные страны должны обратить внимание на этот факт и «принять меры по свержению диктатора и установлению легитимной власти на Украине».

Ранее в ООН сообщили, что продолжат считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Тем временем на официальном сайте главы Украины разметили петицию, в которой потребовали отправить Зеленского на фронт после истечения его президентского срока.

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