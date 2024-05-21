Россиянам объяснили принцип расчета пособия по безработице

Аналитик Лопатина: пособие по безработице зависит от зарплаты до потери работы

Размер пособия по безработице зависит от средних показателей зарплаты до потери работы. Принцип начисления средств объяснила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в беседе с РИА Новости.

«Пособие по безработице колеблется в размере, так как составляет 75 процентов среднего заработка человека в первые три месяца и 60 процентов среднего заработка в следующие три месяца его получения. При этом оно будет рассчитываться от среднего заработка, если за 12 месяцев до того, как лишиться работы, человек состоял в трудовых отношениях, в которых выплачивались взносы в Социальный фонд России не менее 26 недель», — объяснила Лопатина.

Эксперт отметила, что если оплачиваемая трудовая деятельность длилась менее 26 недель, то пособие будет минимальным. На его размер также повлияет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что за последние несколько лет российский рынок труда продемонстрировал способность адаптироваться к новым реалиям и показал определенную гибкость при аномально низком уровне безработицы. При этом в Центральном Банке считают, что кадровый голод может привести к еще большему отставанию производительности труда от темпов роста реальных заработных плат.