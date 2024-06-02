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22:35, 2 июня 2024Мир

МИД Венгрии прокомментировал покушение на Фицо

Сийярто: покушение на Фицо стало результатом кампании ненависти его оппонентов
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало результатом «кампании ненависти», которую развернули его политические оппоненты. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По словам политика, кампанию проводил «либеральные мейнстримные СМИ и либеральные политики».

«Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!», — подчеркнул Сийярто.

Помимо этого, министр иностранных дел уточнил, что призывы к убийству и разжигание ненависти нельзя считать частью свободы слова.

15 мая Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. Стрелявшего в него писателя Юрая Цинтулу отправили в СИЗО.

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      Юлия Мискевич
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