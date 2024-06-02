МИД Венгрии прокомментировал покушение на Фицо
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало результатом «кампании ненависти», которую развернули его политические оппоненты. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
По словам политика, кампанию проводил «либеральные мейнстримные СМИ и либеральные политики».
«Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!», — подчеркнул Сийярто.
Помимо этого, министр иностранных дел уточнил, что призывы к убийству и разжигание ненависти нельзя считать частью свободы слова.
15 мая Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. Стрелявшего в него писателя Юрая Цинтулу отправили в СИЗО.