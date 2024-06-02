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00:57, 2 июня 2024Мир

Лавров прокомментировал смерть Чилингарова

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Чилингарова
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал смерть депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Глава МИД назвал депутата талантливым ученым. По его словам, Чилингаров внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике. «Лучшие человеческие качества Артура Николаевича, его мужество, патриотизм, беззаветная преданность делу всей жизни снискали ему непререкаемый авторитет среди исследователей высоких широт, по праву отмечены государственными наградами», — сказал он.

Лавров добавил, что уход Чилингарова из жизни является тяжелой потерей для отечественной науки.

Депутат Госдумы Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. О кончине полярного исследователя стало известно вечером 1 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России.

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