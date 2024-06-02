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02:27, 2 июня 2024Мир

Одна из крупнейших немецких партий подверглась масштабной кибератаке

DPA: ресурсы Христианско-демократического союза Германии подверглись кибератаке

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) Германии подвергся масштабной кибератаке за неделю до выборов в Европарламент. Об этом пишет DPA со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ.

Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральное управление по информационной безопасности работают над отражением и расследованием атаки одной из крупнейших немецких партий. По данным министерства, способ, которым был совершен взлом, «указывает на очень профессионального актора».

В ХДС отметили, что партии удалось изолировать часть своей ИТ-инфраструктуры от сети в качестве меры предосторожности. В настоящий момент неизвестно, был ли в ходе взлома получен доступ к конфиденциальным данным.

3 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака на Германию».

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      Марина Совина
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