Одна из крупнейших немецких партий подверглась масштабной кибератаке

DPA: ресурсы Христианско-демократического союза Германии подверглись кибератаке

Оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) Германии подвергся масштабной кибератаке за неделю до выборов в Европарламент. Об этом пишет DPA со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ.

Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральное управление по информационной безопасности работают над отражением и расследованием атаки одной из крупнейших немецких партий. По данным министерства, способ, которым был совершен взлом, «указывает на очень профессионального актора».

В ХДС отметили, что партии удалось изолировать часть своей ИТ-инфраструктуры от сети в качестве меры предосторожности. В настоящий момент неизвестно, был ли в ходе взлома получен доступ к конфиденциальным данным.

3 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака на Германию».