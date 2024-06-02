Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на поле боя

Офицер батареи: ВСУ снижают приминение арторудий на купянском участке фронта

Вооруженные силы Украины снижают применение арторудий на купянском участке фронта. Бойцы отдают предпочтение дронам, заявил офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка с позывным Мамура, пишет РИА Новости.

«Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет (кассетных боеприпасов), прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах», — отметил он.

Как отмечается, это связано не только с разницей себестоимости снарядов и дронов, в пользу последних, но и, в случае ВСУ, с большей эффективностью БПЛА по сравнению с артиллерией. При помощи дронов легче вывести военную машину из строя, пояснил Мамура.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины сняло лимиты на использование боеприпасов. Возросшая активность украинцев «оборачивается для них лишь очередными потерями».

При этом середине мая боец ВСУ с позывным Ронин описал положение армии на фронте фразой «оружие есть, стрелять некому».