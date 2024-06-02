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16:30, 2 июня 2024Россия

Раскрыты подробности о расправе над работницей трапезной в Сергиевом Посаде

Убитая в Сергиевом Посаде работница трапезной взяла удар на себя

Кадр: СУ СК по Московской области

Работница трапезной православного храма Петра и Павла (Воскресения словущего) приняла на себя удар преступника и сократила число пострадавших. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности настоятеля подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме Воскресения Христова в Сергиевом Посаде иеромонах Анатолий (Серебров).

Иеромонах заявил, что во время трагедии шла планерка. О происходящем ему рассказали сотрудницы церковной лавки, которые позвонили и попросили о помощи. В результате помощники и.о. настоятеля обезвредили злоумышленника.

По словам Анатолия, пострадавшая приняла на себя удар, дала остальным время сориентироваться, вызвать полицию и обезвредить нападавшего. Жертв могло быть значительно больше, так как мужчина хотел попасть в церковную лавку, где было много людей, добавил иеромонах.

Утром 30 мая бездомный мужчина напал на сотрудницу трапезной храма Петра и Павла (Воскресения словущего), ударив ее ножом 13 раз. Пострадавшая не выжила. Злоумышленника арестовали.

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