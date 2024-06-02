Россиянка пострадала во время обстрела украинскими войсками

Во время обстрела украинскими войсками Макеевки пострадала женщина

Во время обстрела украинскими войсками Макеевки пострадала женщина 1934 года рождения. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вооруженные силы Украины вели обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить ракету, в результате падения частей которой зафиксированы повреждения частного жилого дома.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ДНР.