ВСУ выпустили снаряды натовского калибра по российскому региону

ВСУ выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку, Макеевке и Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ обстреляли населенные пункты Калиново, Макеевка, Горловка, Желанное Второе, а также Кировский район Донецка. По последнему выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а по остальным пустили по три снаряда.

Ранее стало известно, что в Белгородской области после атаки украинских дронов-камикадзе пострадал мужчина.