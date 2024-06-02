Российский робот-сапер прошел испытания по разминированию в ДНР

Ростех: робот-сапер МГР-4 «Шмель» прошел испытания по разминированию в Мариуполе

Российская разработка — робот-сапер МГР-4 «Шмель» — успешно прошел испытания по разминированию в Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС заявил Александр Дерновой, замгендиректора о продвижению продукции гражданского назначения и производственному контролю холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех.

«В прошлом году мы представили машину в варианте с кабиной пилота. Руководство МЧС дало указание убрать кабину, чтобы исключить риск для оператора», — уточнил Дерновой.

По его словам, возможности робота испытывали на протяжении года, в том числе в Мариуполе и на одном из полигонов в ДНР. Представитель Ростеха подчеркнул, что несколько единиц техники уже находятся в новых регионах, где выполняют задачи по разминированию.

МГР-4 «Шмель» — улучшенная модель роботизированного комплекса разминирования, который создавался на базе минипогрузчика Ant-1000. У робота есть лебедка с гидравлическим приводом и цепным молотковым тралом, он способен обнаружить и уничтожить противопехотные мины без необходимости подвергать опасности человека.

Ранее исполнительный директор компании «Компит Техник» Алексей Малышев сообщил об испытании роботизированного комплекса удаленного определения взрывоопасных предметов. Отмечается, что изобретенная технология сможет минимум десятикратно улучшить процесс разминирования, позволяя саперам оставаться в безопасности.