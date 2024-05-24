Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:50, 24 мая 2024Наука и техника

В России испытали комплекс удаленного определения взрывоопасных предметов

Малышев: в Новосибирске испытали робота-определителя взрывоопасных предметов

Фото: EMERCOM of Russia / Global Look Press

Роботизированный комплекс удаленного определения взрывоопасных предметов испытали в Новосибирске. Об этом рассказал РЕН ТВ исполнительный директор компании «Компит Техник» Алексей Малышев.

«Робот должен снять все не представляющие для него угрозы взрывоопасные предметы: противопехотные мины, какие-то еще», — добавил Малышев.

В процессе испытаний проверяется время, качество, глубина проработки почвы и то, способен ли комплекс ликвидировать взрывоопасные предметы.

По словам президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, изобретенная технология сможет минимум десятикратно улучшить процесс разминирования, позволяя саперам оставаться в безопасности.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Луганской народной республике (ЛНР) обезвредили разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа с системой сброса боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В подвесном механизме дрона были обнаружены две минометные мины иностранного производства.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Им прямо под ноги прилет был». В результате ракетной атаки ВСУ на Крым погибли двое строителей. Они шли домой с работы

      В России бывших милицейских задержали за совершенные 24 года назад расправы

      Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села на границе с Арменией

      Байден не приедет на конференцию по Украине

      Суд арестовал один из старейших санаториев Геленджика

      Пас россиянина не помог «Далласу» победить в первом матче финала Запада НХЛ

      Полянский прокомментировал темп продвижения Российской армии на Украине

      В ФСБ назвали напряженной ситуацию в СНГ

      Кара Делевинь появилась на публике в наряде с обнажающим грудь декольте

      Бортников заявил о переходе Украины к тотальному террору

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше