Сенегал заинтересовался покупкой российских вертолетов

Посол Кураков: Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов

В Сенегале заинтересованы в покупке российских вертолетов. Москва готовит кадры по их обслуживанию, рассказал посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков, пишет РИА Новости.

«На данный момент Сенегал использует несколько вертолетов российского производства. Сенегальские миротворческие силы заинтересованы в нашей продукции, речь идет именно о вертолетах», — подчеркнул он.

По словам посла, у Дакара есть интерес и к другой российской военной технике. В частности, Сенегал несколько лет назад закупил «Нивы», и остался ими доволен, подчеркнул Кураков.

Ранее сообщалось, что российский холдинг с начала специальной военной операции удвоил объем ремонтируемой военной техники. Холдинг «Ремвооружение» специализируется на капитальном ремонте, доработке и модернизации стрелкового оружия различных калибров, ручных и автоматических гранатометов, автоматических пушек.

Ранее в мае стало известно, что «Курганмашзавод» увеличил выпуск боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М по гособоронзаказу на 20 процентов.