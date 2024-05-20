Российский холдинг удвоил объем ремонтируемой военной техники

Холдинг «Ремвооружение» удвоил объем ремонтируемых гаубиц и пушек

Холдинг «Ремвооружение» (входит в госкорпорацию «Ростех») с начала специальной военной операции (СВО) удвоил объем ремонтируемой военной техники. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что холдинг специализируется на капитальном ремонте, доработке и модернизации стрелкового оружия различных калибров, ручных и автоматических гранатометов, автоматических пушек 2А42 калибра 30 миллиметров и гаубиц 2А31 калибра 122 миллиметра, которыми вооружены установки «Гвоздика».

«Увеличить мощности холдинга удалось за счет динамичного развития и модернизации производственных площадок. Так, в 2023 году введена в строй линия по капитальному ремонту составных частей 122-миллиметровой гаубицы 2А31, предназначенной для подавления артиллерийских и минометных батарей, а также для разрушения дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях», — говорится в сообщении. Также в холдинге ведут работы по постановке на ремонт танковых и пехотных вариантов крупнокалиберных пулеметов «Корд».

В «Ростехе» добавили, что выездные бригады холдинга оперативно восстанавливают поврежденную в ходе СВО технику, включая инженерные машины разграждения ИМР-2, котлованные машины МДК-3 и понтонно-мостовые парки.

Ранее в мае стало известно, что «Курганмашзавод» увеличил выпуск боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М по гособоронзаказу на 20 процентов.

